РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 апр. Спортсмен Андрей Папинян из Люберец получил бронзовую медаль на первенстве Московской области по самбо и вошел в состав сборной региона, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

Региональные соревнования прошли накануне во дворце спорта «Триумф» Люберец среди юношей и девушек 11-12 лет. В турнире поучаствовали свыше 250 спортсменов из 40 муниципалитетов, которые прошли отбор на территориальных первенствах Московской области.

«Самбо активно развивается в городском округе Люберцы, в этом заслуга окружной Федерации самбо и ее председателя Виктора Худякова. По итогам прошедших соревнований наш спортсмен Андрей Папинян в весовой категории до 55 кг занял 3 место! Поздравляю Андрея и его тренера Романа Черницкого с хорошим результатом!» - сказал Ружицкий.

На сегодня более 2,5 тыс. жителей Люберец вовлечены в регулярные занятия самбо в рамках тренировочного процесса в секциях и всероссийского проекта «Самбо в школу».