РИАМО - 26 апр. Центры занятости населения в Московской области будут преобразованы, важно провести переподготовку специалистов, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Необходимо преобразовать центры занятости. Прошу через месяц доложить нам, как они будут работать и какой результат они будут давать тем, кто ищет работу», - сказал Воробьев в ходе оперативного совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он отметил, что важно провести переподготовку специалистов.

С января по апрель свыше 19,8 тыс. жителей региона нашли работу при помощи областной службы занятости населения.