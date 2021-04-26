РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 апр. Скорая помощь подмосковных Люберец на минувшей неделе приняла более 3,8 тыс. вызовов, сообщил в понедельник на оперативном совещании в администрации заведующий подстанцией «Люберецкая» ГБУЗ «Московская областная станция скорой медицинской помощи» Алексей Сульдин.

«На прошедшей неделе, с 19 по 25 апреля, в скорую помощь Люберец поступило 3 850 обращений. Также было более 2,8 тыс. выездов, из них 2 564 - в неотложной форме», - сказал Сульдин.

Он отметил, что было четыре выезда на ДТП, оказали помощь семи пострадавшим.

Всего на минувшей неделе работали 24 бригады. Средняя нагрузка составила 12 вызовов в сутки на бригаду.