РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 26 апр. Движение по Пенягинскому шоссе в районе кладбища ограничат в подмосковном Красногорске 2 и 9 мая, сообщили в отделе ГИБДД УМВД России по горокругу.

В связи с массовым посещением гражданами кладбищ в дни религиозных праздников 2 мая (Пасха), 9 мая (Красная горка) на основании обращения администрации Красногорска ГБУ Московской области «Мосавтодор» вводит временные ограничения движения автотранспорта на подъездных путях к местам их расположения.

Ранее ограничение движения вводили 24 апреля, когда православные верующие отмечали Вербное воскресенье.

Пенягинское шоссе будет перекрываться в период с 7:00 до 16:00.

Ограничение движения не распространяется на транспорт, перевозящий технику либо грузы для предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий; транспорт аварийных служб; транспорт скорой медицинской помощи; автобусы, осуществляющие регулярные перевозки.

Отдел ГИБДД УМВД России по Красногорску просит автовладельцев по возможности отказаться от поездок на кладбища в указанные дни на личных автомобилях и пользоваться услугами общественного транспорта.