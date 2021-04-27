В середине апреля в столичном управлении ГИБДД предложили ввести ограничения по размеру водительского стажа и числу неоплаченных штрафов у пользователей каршеринга, чтобы снизить число нарушений ПДД среди них. В целом у машин каршеринга на российских дорогах успела сложиться неоднозначная репутация: водители нередко сторонятся их, опасаясь, что за рулем такого автомобиля может сидеть лихач или другой потенциально опасный человек. В том, насколько оправданны страхи вокруг каршеринга в России, разбирался корреспондент РИАМО.

Навстречу ограничениям

13 апреля врио замначальника управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве Евгений Логиновский сообщил журналистам, что для снижения числа нарушений ПДД водителями каршеринга следует ввести ограничения по размеру водительского стажа и числу неоплаченных штрафов у пользователей сервиса.

«Наиболее актуальными, с нашей точки зрения, вопросами (…) является ограничение круга лиц, которым возможно предоставление права управления данными автомобилями. То есть (необходимо) наличие какого-то водительского стажа», — рассказал Логиновский.

Он также добавил, что одним из способов снижения количества ДТП с участием автомобилей каршеринга может стать оснащение машин камерами видеонаблюдения. Среди главных причин нарушения ПДД водителями каршеринга Логиновский назвал неаккуратную манеру вождения и несоблюдение скоростного режима.

По словам первого заместителя руководителя по контролю за движением транспорта и оказанием государственных услуг столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Ансара Арифуллина, сегодня в навигационной системе центра зарегистрировано 24,7 тысячи автомобилей каршеринга.

На круглом столе в Мосгордуме, посвященном вопросам безопасности при пользовании каршерингом, Арифуллин описал типичный портрет водителя каршеринга — участника ДТП. В 89% случаев это мужчина и лишь в 11% случаев — женщина. 89% участников ДТП — россияне, при этом больше половины из них составляют молодые люди в возрасте 18–30 лет. Опыт вождения 44% нарушителей — от одного года до пяти лет.

«Выявляемость нарушений довольно большая. (…) Поэтому тезис о том, что необходимо учитывать количество штрафов водителя, допуская его к управлению транспортным средством, конечно, абосолютно логично вытекает из этой ситуации», — отметил Арифуллин.

Между тем, согласно статистике столичного управления ГИБДД, число аварий с машинами каршеринга в городе постепенно снижается. Так, за три месяца 2021 года в городе было зарегистрировано 80 таких ДТП, в результате которых погибли два человека, а еще 100 получили ранения.

По сравнению с аналогичным периодом 2020 года (153 ДТП) число происшествий с машинами каршеринга уменьшилось на 47,7%. Погибших стало меньше на 50%, а раненых — на 46,5%. В целом в 2020 году с участием машин каршеринга произошло 368 ДТП (в 2019 году — 441 ДТП), в которых погибли 11 человек (в 2019 году — 15 человек), а еще 439 получили ранения (в 2019 году число таких пострадавших составило 555 человек).

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Миллион пользователей за пять лет

Гендиректор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль в беседе с РИАМО отмечает, что за пять лет автопарк каршеринговых компаний в столице увеличился с 350 автомобилей до 25 тысяч.

В Московской области и остальных регионах — Сочи, Екатеринбурге, Новосибирске, Уфе, Нижнем Новгороде, Самаре, Краснодаре, Красноярске, Грозном, Ростове-на-Дону, Казани, Туле, Челябинске, Перми, Волгограде, Воронеже — более 4,5 тысячи каршеринговых авто. При этом доля каршеринга в общем автопарке Москвы составляет всего лишь 0,5% из 4,8 миллиона автомобилей.

«Насколько мне известно, в начале 2020 года Москва вышла на первое место в мире по размеру городского парка краткосрочной аренды», — отмечает гендиректор компании «Мой Автопрокат» Дмитрий Матвеев.

По словам Матвеева, сегодня в столице каршерингом, который начал работать в 2015 году, пользуется больше одного миллиона человек. Обычно это люди, не имеющие собственных машин и не желающие вызывать такси, но имеющие водительские права и потребность перемещаться по городу на автомобиле.

«Объективно, один миллион пользователей — это совсем не так плохо за пять лет, особенно учитывая, что услуга каршеринга новая, а все новое вызывает опасение. Людям старшего возраста вообще сложно поверить, что можно открыть и закрыть автомобиль через приложение в смартфоне», — говорит эксперт.

Как отмечает Матвеев, в пандемию Covid-19 спрос на каршеринг вырос, в том числе и в регионах, поскольку этот способ передвижения по городу — один из самых комфортных и безопасных в плане соблюдения социальной дистанции. Каршеринг сегодня нередко заменяет собственную машину для тех, кто живет один, а в семьях заменяет второй автомобиль для одного из работающих супругов.

«Каршеринг выгоден тем, кто регулярно ездит на небольшие расстояния от дома до офиса и обратно. И кто нечасто куда-то выезжает в выходные», — считает Матвеев.

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Психологический фактор

Эксперты, опрошенные РИАМО, сходятся в том, что каршеринг надолго пришел в большие города России. Причина этого — в его плюсах: этот сервис, в частности, помогает разгрузить улицы от личного транспорта, повышает транспортную доступность и в перспективе может снизить число личных автомобилей.

Вместе с тем у каршеринга есть и свои минусы. Первый — аварийность: как считает Денис Мигаль, это связано с тем, что водители безответственно относятся к управлению автомобилем, не являющимся их собственностью.

В свою очередь завкафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости Финансового университета при правительстве России Александр Цыганов указывает, что автомобиль в каршеринге берется на время и оплачивается поминутно.

«Это психологически побуждает водителей к агрессивному стилю езды, а также вызывает в них нежелание экономить на чужих шинах, тормозах и топливе», — говорит собеседник РИАМО.

Дополнительным фактором риска, по мнению Цыганова, является то, что машину в каршеринге может взять практически любой водитель, и это тоже сказывается на аварийности: ведь к определенной марке автомобиля нужно привыкать, а опыт и история аварийности у пользователей каршеринга учитываются не всегда в полной мере.

Именно поэтому многие крупные игроки рынка каршеринга вводят рейтинги по качеству вождения, нарушениям ПДД и частоте использования автомобилей, объясняет Денис Матвеев. Однако целый ряд бытовых проблем этого сервиса не удалось искоренить до сих пор.

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Ворованная «омывайка» и спущенные шины

сайт мэра Москвы

Порой пользователи каршеринга сталкиваются с неприятной ситуацией: следующий после них клиент находит на машине свежие повреждения, а оператор каршеринга может автоматически «повесить» эти повреждения на предыдущего водителя.

«Вы просто не докажете оператору, что после того, как вы завершили аренду, кто-то ударил припаркованную вами машину и уехал», — объясняет Денис Матвеев.

Еще один неприятный момент, по словам эксперта, связан с тем, что в плохую погоду зимой, когда на улице слякоть, в каршеринговых машинах часто нет стеклоомывающей жидкости. Конечно, оператор обычно кладет пару банок с «омывайкой» в багажник, но ее или воруют, или она быстро заканчивается.

Между тем, несмотря на то, что история каршеринга даже в Москве насчитывает всего лишь пять лет, между пользователями этого сервиса и владельцами личных машин периодически возникает напряженность.

Как говорит Александр Цыганов, это связано с тем, что в ряде популярных мест парковка занята каршеринговыми машинами и собственникам личных машин часто приходится искать парковочные места вечером.

«В некоторых случаях это становится реальной проблемой, требующей вмешательства муниципалитета или собственников каршеринговых компаний. Например, это касается ближайших муниципальных парковок у аэропортов, доступных для каршеринга», — рассказывает Цыганов.

Собеседник РИАМО приводит пример с жилым комплексом (ЖК) «Город Набережных» в подмосковных Химках, парковка которого в какой-то момент оказалась забита машинами каршеринга. После этого неизвестные, очевидно, возмущенные проблемой, спустили воздух в шинах более 30 каршеринговых автомобилей.

Очень темные дела

Любое новое явление в больших городах неизбежно привлекает внимание не только добропорядочных граждан, но и представителей криминала. Каршеринг не стал исключением: так, по данным правоохранительных органов, с начала 2021 года в Москве были выявлены 99 водителей каршеринга, заподозренных в различных преступлениях.

Среди них — угоны, перевозка наркотиков, подделка документов и вождение в нетрезвом состоянии. По всем этим фактам было возбуждено 81 уголовное дело. Поэтому сегодня стало очевидным, что каршеринг, как и любая услуга, может быть использован для преступных действий.

«Можно вспомнить историю из 2020 года: тогда в столице задержали горожан, которые воровали с арендных авто катализаторы ради драгоценных металлов. За три месяца им удалось похитить детали на общую сумму в восемь миллионов рублей», — рассказывает Денис Мигаль.

По словам эксперта, также распространены случаи хищения бензина из прокатных машин, элементов рулевого управления, а также перевозки наркотиков и других криминальных грузов. Так, в октябре прошлого года из каршерингового авто сотрудники правоохранительных органов изъяли более 110 граммов тяжелого наркотика.

Казалось бы, такие ситуации должны быть исключены — ведь водитель, регистрируясь в сервисе каршеринга, оставляет там свои личные данные, по которым его потом можно найти. Но проблема в том, что эти данные порой бывают поддельными.

Как говорит в беседе с РИАМО Александр Цыганов, речь идет о создании фальшивых аккаунтов в сервисах каршеринга при помощи фальшивых (или чужих) документов, купленных в даркнете. Это дает возможность злоумышленникам использовать арендованные автомобили в своих темных целях, при этом сохраняя анонимность.

«Это не обязательно маскировка каких-то серьезных преступлений вроде разбоя. Например, по фальшивому аккаунту водитель может уехать очень далеко и остаться безнаказанным, хотя по правилам не должен покидать столичный регион», — объясняет Цыганов.

Впрочем, как считает Денис Мигаль, все эти факты отнюдь не говорят о том, что от такой услуги, как каршеринг, нужно отказываться совсем.

«Ведь не отказываются же пользователи от смартфонов из-за того, что на них звонят мошенники», — говорит он.

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Время перемен

По мнению специалистов, чтобы исключить криминальный элемент и снизить аварийность в процессе эксплуатации каршеринговых авто, операторам надо более тщательно проверять личные данные клиентов.

«Например, стоит рассмотреть возможность оформлять прокатный автомобиль через «Госуслуги»: когда водитель осознает, что все его данные есть у компании, он не будет нарушать закон и ПДД», — говорит Денис Мигаль.

С тем, что агрегаторам каршеринга необходимо тщательнее проверять информацию о клиентах, прежде тем допускать их к управлению машинами, согласна и руководитель пресс-службы группы компаний «АвтоСпецЦентр» Анна Уткина.

«Сегодня каршеринговые компании не имеют автоматического доступа к информации об автомобилистах, лишенных прав. В итоге данные клиента проверяются службой безопасности вручную, что не исключает ошибок из-за человеческого фактора», — объясняет она.

Впрочем, не исключено, что уже в ближайшее время проблемы арендованных автомобилей станут на шаг ближе к решению.

По словам Анны Уткиной, каршеринговые компании совместно с депутатами Московской городской думы вскоре планируют разработать проект единого комплекса мер по снижению аварийности на дорогах столицы. А затем московский опыт, если он окажется удачным, может быть распространен и на другие регионы России, где каршеринг стремительно набирает популярность.

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