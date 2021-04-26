РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 апр. В Единую дежурно-диспетчерскую службу Люберец на минувшей неделе поступило более 11,8 тыс. обращений от жителей, сообщил в понедельник на оперативном совещании в администрации директор службы Виталий Богданов.

«На минувшей неделе, с 19 по 25 апреля, в ЕДДС городского округа Люберцы поступило 11 854 обращения. 673 из них - на горячую линию администрации», - сказал Богданов.

Он добавил, что в ЕДДС 2 572 обращения касались вызова полиции и ГИБДД, 5 591 - скорой помощи, 56 - пожарных и спасателей, 34 - специалистов газовой службы.