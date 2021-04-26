РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 апр. Подольские спортсмены ФСК «Заречье» завоевали 11 медалей на турнире по кекусинкай-карате Gelios beginner cup, сообщается в группе «ФСК «Заречье» в соцсети «ВКонтакте».

Представительный турнир по кекусинкай-карате прошел в Долгопрудном 25 апреля. В нем приняли участие 370 спортсменов из 18 команд Московской, Костромской областей, а также Москвы и Санкт-Петербурга. Подольск представляли воспитанники ФСК «Заречье», которые сумели завоевать 11 призовых мест.

По итогам турнира первые места заняли Арсений Железнев, Бехзод Тухтаев, Максим Николаев, Константин Чурбаков и Мария Губина. Серебро завоевал Федор Краснов, а бронзу - Павел Уткин, Егор Маклагин, Егор Чистяков, Матвей Дзюба, Константин Жменько. Всего пять первых, одно второе и пять третьих мест.

Победителей и призеров поздравили с достойными результатами и пожелали дальнейших побед и успехов.