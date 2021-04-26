РИАМО - 26 апр. Возле Музея Победы на Поклонной горе в преддверии 9 мая волонтеры раздадут жителям и гостям города порядка 2,5 тыс. георгиевских ленточек, сообщает пресс-служба ФГБУК «Музей Победы».

«Георгиевская ленточка – это символ и дань памяти тем, кто пал, спасая мир от фашизма. Это благодарность людям, отдавшим все для фронта, символ уважения к ветеранам и гордости за Великую Победу», – сказала председатель Московского регионального отделения ВОД «Волонтеры Победы» Анна Конорева.

Раздача ленточек продлится с 27 апреля по 8 мая с 12:00 по 15:00.

Помимо этого, перед центральным входом в музей 9 мая состоится акция «Лента Победы на Голубе мира». Гости получат возможность повязать памятные символы на созданной для этого конструкции – Голубе мира, который расправил крылья над земным шаром. Участниками традиционной акции становятся учащиеся школ, ветераны, представители органов власти.

Акция «Георгиевская ленточка», которая проходит во всех регионах РФ, а также других странах мира, стартовала в 2005 году.