РИАМО - 26 апр. В Москве пресечена деятельность по изготовлению поддельных документов и организации незаконной миграции, задержаны пять человек, возбуждено уголовное дело, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

По данным следствия, в прошлом году группа граждан начала изготовлять поддельные паспорта, миграционные карты, бланки уведомлений и иных документов, которые позволяют иностранным гражданам незаконно пребывать в РФ.

Противоправная деятельность данной группы была выявлена и пресечена в результате следственных и оперативных мероприятий в аэропорту Домодедово.

Также по 11 адресам по месту жительства подозреваемых и в других помещениях специалисты провели обыски. Они изъяли бланки различных документов с признаками подделки, а также оттиски печатей о пересечении госграницы России.

«Для проверки на причастность к совершению указанного преступления в территориальное подразделение ведомства было доставлено 16 человек. После проведения необходимых следственных действий, пять фигурантов были задержаны, им предъявлено обвинение», — отметила Иванова.

В отношении задержанных была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и запрета определенных действий.