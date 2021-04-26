РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 26 апр. Жителям подмосковного Красногорска напомнили о важности соблюдения правил безопасности для юных пассажиров и пешеходов, сообщили в отделе ГИБДД УМВД России по горокругу.

С целью предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма, контроля за соблюдением правил перевозки детей-пассажиров и выполнением водителями требований ПДД при проезде нерегулируемых пешеходных переходов, особенно вблизи образовательных учреждений, Госавтоинспекция Красногорска провела рейд «Ребенок - пассажир, пешеход».

Пешеходы и водители получили от инспекторов ГИБДД тематические листовки. Юные участники дорожного движения получили в подарок световозвращающие подвески, которые сделают пеших участников дорожного движения яркими и заметными.

Сотрудники Госавтоинспекции еще раз напомнили взрослым об ответственности, которую водители несут за своих самых дорогих пассажиров, а также об обязанности по обучению детей правилам дорожного движения. Родителям следует постоянно разъяснять детям правила движения для пешеходов. Объяснять ребенку, где, когда и как можно переходить проезжую часть, к чему могут привести нарушения, как правильно вести себя в той или иной ситуации.