РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 26 апр. В Красногорскую горбольницу №1 поступила вакцина «Ковивак», привиться от Covid-19 данной вакциной можно по записи с 28 апреля, сообщили в пресс-службе лечебного учреждения.

Прививку можно сделать в поликлинике на улице Карбышева, 4 и в филиале больницы на улице Октябрьской, 17. Пункты вакцинации работают с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00. Также можно сделать прививку по субботам: на улице Карбышева – с 8:00 до 15:00, на Октябрьской – с 9:00 до 15:00.

Записаться можно на портале госуслуг и по телефону 122.

Сделать прививку может любой желающий старше 18 лет и не имеющий противопоказаний. До и после вакцинации медработник проверит состояние пациента.

«Ковивак» – инактивированная цельновирионная вакцина от коронавируса. Она разработана Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН. Цикл вакцинации «Ковиваком» включает в себя две прививки с интервалом 14 дней.

В пунктах вакцинации Красногорской горбольницы №1 имеется в наличии вакцина «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V»). Перед вакцинацией проводится консультация с врачом.