РИАМО - 26 апр. Свыше 47 тыс. кв м территории на общеобластном субботнике убрали сотрудники Госадмтехнадзора Подмосковья, в субботнике также участвовали начальник надзорного ведомства Олег Баженов и его первый заместитель Сергей Бизяев, сообщает пресс-служба Госадмтехнадзора.

«В ходе общеобластного субботника с участием инспекторов ведомства было убрано от смета и мусора более 47 тыс. кв м различных территорий, окрашены малые архитектурные формы, почти 40 ограждений, высажено 55 деревьев и кустарников», – сказал Баженов.

Глава ведомства участвовал в субботнике в живописном парке культуры и отдыха «Жемчужина» вместе с работниками территориальных отделов ведомства, жителями Серпухова и представителями Общественной палаты. Участники субботника совместными усилиями убрали территорию, почистили берег Ногинского пруда, провели инспекцию состояния деревянных причалов, на одном из которых нужно было заменить сломанную доску. О замене доски инспекторы сообщили представителям муниципальной власти.

Бизяев участвовал в субботнике в городском округе Шатура, где на улице Академической работники ведомства вместе с жителями близлежащих домов навели порядок на 3 тыс. кв м. Они убрали сор, вырубили и утилизировали в щепу мелкую поросль. Очистили берега пруда. Масштабное благоустройство этой территории намечено на этот год.

В Щелкове Госадмтехнадзор очистил территория вокруг городских прудов на улице Неделина. Площадь, которую убрали сотрудники ведомства, составила свыше 360 кв м.