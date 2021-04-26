РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 апр. На Единой торговой площадке Московской области разыграли аренду земельного участка, расположенного в деревне Подольска, сообщили в комитете по конкурентной политике Московской области.

Более 30 участников боролись за аренду участка площадью 1 151 кв м для индивидуального жилищного строительства в деревне Федюково, расположенного чуть более чем в 10 км от МКАД. По итогам аукциона цена возросла в 22 раза, и аренда земельного участка составила 7 млн рублей в год.

Весенне-летний период особенно актуален для приобретения земельных участков под строительство индивидуального дома. В настоящее время комитетом по конкурентной политике региона на Едином портале торгов Московской области объявлены аукционы более чем по 300 земельным участкам под индивидуальное жилищное строительство и ведение личного подсобного хозяйства, предоставляемым как для аренды, так и для продажи. Они пройдут в мае-июне.