РИАМО - 26 апр. Площадь или улица в честь бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова может появиться в столице, с таким предложением к мэрии города обратились более 30 депутатов Госдумы, сообщает kp.ru.

Предложение об увековечении памяти Лужкова они направили нынешнему мэру Москвы Сергею Собянину. Среди подписавшихся — депутат Госдумы Александр Хинштейн, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, лидер думской фракции «Единой России» Сергей Неверов и прочие депутаты.

«Во многом именно его (Лужкова – ред.) организаторские таланты, профессиональные и личные качества позволили преломить критическую социально-экономическую ситуацию, обеспечить стабильное и поступательное развитие столичного региона», — гласит текст обращения.

При этом речь будет идти только о безымянном месте без домов и учреждений.

Лужков занимал должность мэра Москвы с 1992 по 2010 годы. В сентябре 2010 года указом президента Российской Федерации Дмитрия Медведева полномочия мэра столицы Юрия Лужкова были досрочно прекращены. Лужков умер в декабре 2019 года.