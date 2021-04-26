РИАМО - 26 апр. Полицейские задержали и заключили под стражу жителя Зеленограда, он обвиняется в убийстве знакомого в ходе пьяной ссоры, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

По данным следствия, днем 23 апреля мужчина 1960 года рождения распивал алкоголь в квартире со своим знакомым. Между ними завязалась ссора. Мужчина нанес оппоненту множественные колото-резаные раны в область шеи и туловища. Труп потерпевшего он вынес в холл дома.

На допросе у следователя задержанный дал признательные показания. Ему предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Суд удовлетворил ходатайство следователя о заключении злоумышленника под стражу.

Расследование по уголовному делу и сбор доказательств продолжаются.