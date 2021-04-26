РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 26 апр. На территории подмосковного Красногорска с начала текущего года зарегистрировано 87 пожаров, сообщил «РИАМО в Красногорске» представитель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по горокругу.

«С начала года в Красногорске произошло 87 пожаров, в результате которых 4 человека погибли и 3 получили травмы», - сказал представитель.

По его словам, в апреле зарегистрировано 30 пожаров, 2 человека погибли.