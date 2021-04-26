РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 апр. Полицейские Подольска задержали продавца в продуктовом магазине, подозреваемую в присвоении денежных средств из кассы, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть 3 отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от представителя службы безопасности одного из сетевых продуктовых магазинов на улице Юбилейной о краже денежных средств в размере более 21 тыс. рублей. Установлено, что продавец-кассир присвоила дневную выручку из кассы, отметив в рабочей ведомости ее наличие в служебном сейфе.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления задержана 41-летняя местная жительница, которая распорядилась похищенным по своему усмотрению. В отношении подозреваемой дознавателем отдела дознания УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 160 УК РФ «Присвоение или растрата».

Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.