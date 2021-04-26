РИАМО - 26 апр. Деятельность Фонда борьбы с коррупцией (внесен в реестр иноагентов - ред.) и Фонда защиты прав граждан приостановлена до исхода разбирательства по иску прокуратуры о признании их экстремистскими организациями, передает Федеральное агентство новостей.

Ранее в столичной прокуратуре сообщили, что будут в судебном порядке добиваться ликвидации и запрета деятельности ФБК, ФЗПГ и «Штабов Навального». По мнению надзорного органа, сотрудники указанных структур занимаются деструктивной деятельностью и пытаются создать условия для дестабилизации обстановки в России.

Кроме того, организации призывали к насильственным действиям и массовым беспорядкам. Также зафиксированы попытки вовлечения подростков в противоправную деятельность.

Прокуратура 16 апреля обратилась в Мосгорсуд с административным исковым заявлением о признании некоммерческих организаций ФБК, ФЗПГ и движения «Штабы Навального» экстремистскими.