РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 апр. Региональный оператор «ЭкоЛайн-Воскресенск» за минувшую неделю вывез почти 32,3 тыс куб м отходов с контейнерных площадок подмосковных Люберец, сообщил в понедельник на оперативном совещании в администрации округа руководитель Люберецкого подразделения регоператора Павел Бражников.

«С 19 по 25 апреля в городском округе Люберцы «ЭкоЛайн-Воскресенск» вывез с контейнерных площадок 32 298 куб м твердых коммунальных отходов, из них 2 975 – сухих», – сказал Бражников.

Он добавил, что на прошлой неделе вывезли 186 куб м отходов с несанкционированных свалок, а также с субботника более 100 куб м мусора.

Также за неделю поступило шесть обращений от жителей.