РИАМО - 26 апр. Следователи возбудили уголовное дело после инцидента с пенсионеркой в столичной больнице имени Иноземцева, сообщается на сайте ГСУ СК РФ по Москве.

Ранее в Сети появилось видео, на котором медсестры столичной больницы издеваются над пожилой женщиной. Сотрудницы медучреждения кричат на нее, ругаются матом и бьют лежачую пациентку. Одна из медсестер, предположительно, была в состоянии алкогольного опьянения.

Дело возбуждено по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

По поручения председателя СК России Александра Бастрыкина следователи оперативно выехали в больницу и провели осмотр места инцидента. Также они проверили камеры наблюдения и медицинские документы. Следователи допросят руководство больницы и медперсонал.

Ранее в пресс-службе Депздрава столицы сообщили, что по итогам проверки сотрудники, допустившие данную ситуацию, будут отстранены от занимаемых должностей. К руководству медучреждения применят дисциплинарные меры.

Видео издевательств над пожилой женщиной в московской больнице>>