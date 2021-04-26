РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 апр. До 2 мая в парках подмосковных Люберец проведут 25 различных мероприятий, сообщил в понедельник на оперативном совещании замглавы администрации округа Михаил Криворучко.

«На минувшей неделе в парках Люберец прошло 14 мероприятий. На этой неделе будет 25 мероприятий», - сказал Криворучко.

Он добавил, что состоятся открытый турнир по силовому экстриму в Центральном парке, парковые забеги, программа «Нескучный Первомай» в «Наташинских прудах», танцевальная программа для пенсионеров «Ретро в моде». Также проведут конкурс рисунков на асфальте в Малаховском парке и открытие мотосезона.