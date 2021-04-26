РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 апр. На дорогах на территории Люберец за неделю устранили 615 ям, сообщил в понедельник на оперативном совещании в администрации начальник управления транспорта и организации дорожного движения Сергей Плитов.

«На минувшей неделе внесли 330 новых ям в систему контроля. Также за неделю устранили 615 ям», - сказал Плитов.

Он добавил, что городские дороги убирали более 40 единиц техники. Всего вывезли 286 куб м смета. Кроме того, окрасили 265 м перильных ограждений.

За неделю поступило 53 обращения в соцсетях, все обработали.

Региональные дороги убирали 93 рабочих и 68 единиц техники. Всего за неделю вывезли 316 куб м мусора.