РИАМО - 26 апр. Арбитражный суд Московского округа признал законным решение подмосковного УФАС России о нарушении конкурсным управляющим ООО «Объединенная строительная компания» закона о банкротстве. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее в УФАС поступила жалоба АО «Объединенная строительная компания» на действия конкурсного управляющего ООО «Объединенная строительная компания» при организации торгов по продаже имущества должника. Жалобу признали обоснованной.

Не согласившись с указанным решением, конкурсный управляющий обратился в суд. Однако суд отказал ему в удовлетворении требований и подтвердил законность решения Московского областного УФАС России.