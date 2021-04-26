РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 апр. Спортсмены микрорайона Кутузово Подольска победили в спартакиаде по стритболу по месту жительства, сообщается в группе «Комитет по физической культуре и спорту» в соцсети «ВКонтакте».

В спортивном зале Дворца культуры «Октябрь» 24 апреля прошли соревнования по стритболу среди мужских команд в рамках V Комплексной спартакиады по месту жительства в городском округе Подольск.

Победителем стала команда микрорайона Кутузово, серебряными призерами - спортсмены микрорайона Дубровицы, а бронзу завоевали спортсмены Красной горки. Победителей и призеров поздравили с достойными результатами.