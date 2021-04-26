РИАМО - 26 апр. Производители смартфонов, планшетов, компьютеров и телевизоров Smart-TV должны будут обеспечить возможность удаления российских приложений, которые предустановят на устройства, пишет газета «Коммерсант».

Предложения стали реакцией министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ на ситуацию с компанией Samsung. Она в рамках закона установила на свои смартфоны приложения «Яндекса», которые пользователям было нельзя удалить.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин отметил, что вендоры, согласно закону, не могут брать плату за предустановку российских приложений, однако в поправках, которые были предложены, подобная плата вводится для «более благоприятных условий».

Он добавил, что в нынешней редакции таким условием может стать все, что угодно — от размещения приложения на первом экране наравне с программами Google до невозможности удалить приложения.

На текущий момент документ направлен на согласование в ФАС, Минэкономики, Роспотребнадзор и профильные ассоциации. Его планируется доработать с учетом замечаний.

Требование о предустановке отечественных приложений распространяется на устройства, которые выпустили после 1 апреля. Согласно закону, производители должны устанавливать на смартфоны и планшеты 16 классов программ.

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