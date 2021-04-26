РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 26 апр. Свыше 700 ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции в настоящий момент проживают в подмосковном Красногорске, сообщается на официальном сайте администрации округа.

Памятное мероприятие, посвященное 35-летию аварии на АЭС, состоялось в ДК «Подмосковье» 25 апреля.

Начальник управления по социальным вопросам Эльвира Кавалерская и зампред совета депутатов Виталий Левченко вручили почетные грамоты и благодарственные письма красногорским ликвидаторам последствий техногенной катастрофы в Чернобыле.

Минутой молчания почтили память погибших и умерших от последствий аварии.

Медаль МЧС России за вклад в деятельность по сохранению памяти о героизме участников ликвидации чернобыльской катастрофы получили председатель общественной организации «Союз Чернобыль», депутат совета депутатов горокруга Виталий Ласкавец и руководитель Нахабинского отделения сообщества чернобыльцев Евгений Шевченко.

На сегодняшний день в Красногорске проживает более 700 чернобыльцев. В округе действует общественная организация «Союз Чернобыль».