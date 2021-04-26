РИАМО - 26 апр. Контролеры уделяют особое внимание проверке ношения масок и перчаток пассажирами в метрополитене, сообщает РИА Новости.
С начала этого месяца было выявлено свыше 40 тыс. нарушений масочно-перчаточного режима в общественном транспорте мегаполиса.
Также пресс-служба отметила, что интенсивность проверок соблюдения масочно-перчаточного режима в общественном транспорте города не снижается.
В общественных местах Москвы, в том числе на пассажирском транспорте, следует обязательно носить маски и перчатки из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.
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