РИАМО - 26 апр. Контролеры уделяют особое внимание проверке ношения масок и перчаток пассажирами в метрополитене, сообщает РИА Новости.

«Это связано с тем, что пассажиры зачастую пренебрегают правилами и снимают средства защиты после прохождения турникетов, несмотря на активное информирование на платформе и в вагонах», — сообщили в пресс-службе ГКУ «Организатор перевозок».

С начала этого месяца было выявлено свыше 40 тыс. нарушений масочно-перчаточного режима в общественном транспорте мегаполиса.

Также пресс-служба отметила, что интенсивность проверок соблюдения масочно-перчаточного режима в общественном транспорте города не снижается.

В общественных местах Москвы, в том числе на пассажирском транспорте, следует обязательно носить маски и перчатки из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.

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