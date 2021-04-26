РИАМО - 26 апр. В России с 4 по 7 мая будет работать пятая часть работодателей, решение о выходных или рабочих днях не приняли еще 54% опрошенных, сообщает РИА Новости.

По решению российских властей, дни с 1 по 10 мая будут нерабочими для установления в стране более стабильной эпидемиологической обстановки.

Согласно экспресс-исследованию Headhunter, 54% опрошенных представителей работодателей еще не решили, будут ли их компании работать с 1 по 10 мая или эти дни станут для их сотрудников выходными.

Работодатели, которые уже определились с выбором, работать по принятому календарю рабочих дней или уйти на выходные, разделились на две равные доли – по 23%.

Исследование было проведено с 23 по 25 апреля среди 200 представителей работодателей.