РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 апр. Подольская команда «Пахра» стала бронзовым призером чемпионата Московской области по волейболу, сообщается в группе «Комитет по физической культуре и спорту» в соцсети «ВКонтакте».

В УСЦ «Юность» Подольска 25 апреля прошел финальный матч за третье место в чемпионате Московской области по волейболу. Мужская сборная команды «Пахра», обыграв соперников из Балашихи со счетом 3:2, стала бронзовым призером.

В составе команды были игроки лучших клубов чемпионата Подольска. Спортсменов поздравили с достойным результатом, а также отметили заслуги тренера Сергея Топтунова.