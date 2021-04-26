РИАМО - 26 апр. Российские власти намерены внести бензин в список товаров, экспорт которых могут временно ограничить, пишет газета «Коммерсант».

Инициатива была предложена на совещании у вице-премьера РФ Александра Новака. Речь идет о том, чтобы в случае необходимости Россия могла оперативно запретить экспорт бензина в страны за пределами ЕАЭС.

Бензин планируется включить в перечень товаров, которые «существенно важны для внутреннего рынка, в отношении которых в исключительных случаях могут быть установлены временные ограничения или запреты экспорта».

В случае введения ограничений на вывоз бензина в другие страны под запрет попадет около 200-400 тыс. тонн нефтепродукта в месяц.

В настоящий момент крупнейшим экспортером бензина является «Сургутнефтегаз».