РИАМО - 26 апр. В Российской Федерации могут узаконить сельский туризм, Государственная дума рассмотрит законопроект уже в мае, пишет в понедельник газета «Известия».

Правительство уточнило законопроект. Так, кабинет министров попросил инициаторов документа прописать, что места размещения во время организации нового вида отдыха не будут относиться к гостиницам. Законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам развития сельского туризма (агротуризма)» могут принять до конца весенней сессии.

Документ закрепит в законодательстве определение «сельский туризм», под которым предполагается посещение сельской местности, малых городов с населением до 50 тыс. человек с предоставлением услуг по размещению, питанию, досугу, экскурсионных и других.

Кроме того, законопроектом устанавливается определение аграрного туризма, под которым понимается посещение сельской местности для отдыха и знакомства с деятельностью сельхозпроизводителей либо участия в сельскохозяйственных работах без извлечения материальной выгоды. В новой редакции учитываются замечания кабмина о необходимости государственного поддержки нового направления.

Первый заместитель председателя фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошев отметил, что у законопроекта есть три важных аспекта, где первый – экономика сельских территорий, которая будет расти с появление данного вида туризма. Второй аспект – история и культура местности, ее можно будет узнать. Третий – экология. Так, граждане смогут отдохнуть в чистых местах и питаться экологически чистыми продуктами.

Первый заместитель председателя фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов сказал, что законопроект необходимо принимать. Направление перспективно во всем мире, но слабо развито в РФ. Оно будет направлено на развитие туротрасли, а также станет поддержкой для села и привлечет инвестиции в него.

Путь‑дорога: туризм в Московской области>>