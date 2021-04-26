РИАМО - 26 апр. Московская область вошла в топ-5 рейтинга регионов России по качеству жизни населения за 2020 год, сообщает РБК.

Рейтинг подготовило агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР). Он учитывает влияние пандемии Covid-19 на все сферы жизни и отражает проявления коронакризиса на региональном уровне.

Лидерами рейтинга по основным параметрам стали Санкт-Петербург (7,00 баллов), Москва (6,41 балла), Белгородская область (6,07 балла), Московская область (5,98 балла) и Воронежская область (5,51 балла).

Индекс описывает качество жизни в регионах на основе оценки благосостояния жителей и окружающей обстановки, включая обустроенность социальной сферы.

Всего таких показателей десять. Среди них — оборот розничной торговли, доступность жилья, просроченная задолженность по кредитам, депозиты, обеспеченность жильем, климатическая зона и другие.