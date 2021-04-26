РИАМО - 26 апр. Российский актер Александр Паль и его друг Данила Иванов стали фигурантами уголовного дела о нападении на хоккеиста Кевина Антипова в Москве, сообщает РЕН ТВ.

Дело возбуждено по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Всех обвиняемых отпустили под подписку о невыезде.

Ранее 32-летнего Паля задержали в столице по подозрению в избиении 25-летнего хоккеиста молодежного состава ЦСКА Кевина Антипова. Спортсмен был доставлен в больницу с серьезными травмами. Драка произошла после празднования дня рождения одного из знакомых хоккеиста.

Александр Паль — российский актер театра и кино. Известен по ролям в фильмах «Горько!», «Парень с нашего кладбища», «Без границ», «Хардкор», «Тряпичный союз», «Ледокол», «Страна чудес».

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