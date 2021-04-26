РИАМО - 26 апр. До конца 2021 года в ТиНАО введут в эксплуатацию два подземных пешеходных перехода на участке нового Внуковского шоссе, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Длина пешеходных переходов составит 35 и 76 м. Их откроют в поселке Переделкино Ближнее. По ним можно будет пройти к остановкам общественного транспорта на улицах Лукинской, Федосьино и Анны Ахматовой.
Переходы обустроили для удобства маломобильных граждан. Кроме того, внутри сделали освещение, отопление и вентиляцию, а также системы автоматического удаления снега и пожарные сигнализации.
Переходы стали частью проекта нового Внуковского шоссе. Оно пройдет от развязки с Минским шоссе возле Московской железной дороги до Боровского шоссе рядом со станцией метро «Рассказовка». Кроме того, участок дороги достигнет западной части деревни Переделкино.
Шоссе планируют ввести в эксплуатацию до конца года. Длина трассы составит 8,7 км.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии