РИАМО - 26 апр. До конца 2021 года в ТиНАО введут в эксплуатацию два подземных пешеходных перехода на участке нового Внуковского шоссе, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Оба сооружения уже практически готовы, но вводиться в эксплуатацию будут после сдачи оставшегося участка самой трассы. Все конструкции мы возводим с учетом необходимости обеспечить пешеходам максимальную безопасность и комфорт», — сказал глава департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.

Длина пешеходных переходов составит 35 и 76 м. Их откроют в поселке Переделкино Ближнее. По ним можно будет пройти к остановкам общественного транспорта на улицах Лукинской, Федосьино и Анны Ахматовой.

Переходы обустроили для удобства маломобильных граждан. Кроме того, внутри сделали освещение, отопление и вентиляцию, а также системы автоматического удаления снега и пожарные сигнализации.

Переходы стали частью проекта нового Внуковского шоссе. Оно пройдет от развязки с Минским шоссе возле Московской железной дороги до Боровского шоссе рядом со станцией метро «Рассказовка». Кроме того, участок дороги достигнет западной части деревни Переделкино.

Шоссе планируют ввести в эксплуатацию до конца года. Длина трассы составит 8,7 км.