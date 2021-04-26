РИАМО - 26 апр. В инновационно-образовательном комплексе «Техноград» на ВДНХ 28 апреля пройдет конференция «Что может самозанятая?», сообщается на официальном сайте мэра города.

«На конференции начинающие предпринимательницы смогут вдохновиться примерами успешных женщин и узнать много практической информации об открытии своего дела», — сказал глава департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Он добавил, что в настоящее время в столице почти 600 тыс. самозанятых.

Конференция пройдет с 10:30 до 17:00. Для участия нужна регистрация на сайте. Гостям расскажут о создании стартапов и ключевых ошибках, успешных продажах и уникальном женском подходе в предпринимательстве.

Кроме того, спикеры развеют мифы о негативном влиянии женской самореализации на личную жизнь, расскажут о действующих мерах поддержки предпринимателей, поделятся реальными историями успеха.