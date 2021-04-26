РИАМО - 26 апр. Нарколабораторию ликвидировали в строительной бытовке в подмосковном Серпухове, по подозрению в попытке сбыта синтетических наркотиков задержаны два человека, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

«Установлено, что злоумышленники в строительной бытовке, расположенной на территории участка в деревне Петрухино, организовали лабораторию для синтезирования наркотиков», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Она добавила, что в ходе осмотра помещения полицейские изъяли три пакета с порошкообразным веществом, которым оказался мефедрон массой свыше 5 кг. Кроме того, были изъяты пластиковые канистры с химическими реагентами, лабораторное оборудование, упаковочные материалы, весы и средства индивидуальной защиты.

Петрова отметила, что оперативники устанавливают возможную причастность задержанных к другим эпизодам противоправной деятельности, проводятся мероприятия по розыску и задержанию возможных соучастников преступления.