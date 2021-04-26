РИАМО - 26 апр. На территории бывшей промзоны №31 «Каширское Шоссе» на юге столицы создадут общественно-производственный кластер, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Площадь будущего кластера составит около 97 тыс. кв. м, из них 64 тыс. «квадратов» отдадут под производство, а 33 тыс. — под объекты общественного назначения.

Сейчас на территории промзоны находятся парковки и складские помещения. Ее используют неэффективно. Промзона расположена возле станции МЦД-2 Москворечье на Каширском шоссе. Реорганизация зоны позволит создать новые рабочие места.

Разработчики нового проекта бывшей промзоны рассмотрят предложения граждан, которые внесут на электронных общественных обсуждениях. Они пройдут по 27 апреля.

Как изменится Чертаново Южное: жилье комфорт плюс и зеленые дворы вместо промзоны>>