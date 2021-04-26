РИАМО - 26 апр. Участники Московского инновационного кластера (МИК) работают над более чем 40 инновационными проектами в аэрокосмической сфере, сообщается на официальном сайте мэра города.

«Это непосредственно производство беспилотных воздушных средств, беспилотных авиационных систем, оборудования, узлов летательных аппаратов», — сказал глава департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

По его словам, участникам МИК доступно свыше 200 мер поддержки. Чаще всего они предпочитают пользоваться субсидиями на инжиниринг, обучение сотрудников, а также на участие в отечественных и зарубежных выставках.

К примеру, компания Success Rockets занимается созданием сверхлегких ракет для доставки малых аппаратов в космос. Кроме того, компания «Ховер» сделала аэротакси, которое может поднять 300 кг и разогнаться до 200 км/ч.

Также компания «Алет» ведет разработку дрона, который сможет перевозить на дальние расстояния грузы до 600 кг.

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