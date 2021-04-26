РИАМО - 26 апр. Школы и детские сады в Подмосковье не будут работать с 1 по 10 мая, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

«Заработная плата сотрудникам образовательных учреждений будет сохранена. Если 4-7 мая в школе было запланировано проведение всероссийских проверочных работ, то их перенесут», — сказала министр образования региона Ирина Каклюгина.

В этом году нерабочими днями стали дни с 1 по 10 мая. Соответствующий указ ранее подписал президент России Владимир Путин. Документ подписан в целях сохранения тенденции сокращения распространения Covid-19 и укрепления здоровья граждан.

Ранее жителям Московской области рекомендовали в преддверии праздников пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции, чтобы без проблем провести длинные майские выходные. Вакцинация в регионе доступна в более 220 стационарных пунктах.

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