РИАМО - 26 апр. В столице на 31% выросло количество водительских удостоверений в 2021 году, оно составило почти 20,27 тыс. единиц, сообщается на сайте Госавтоинспекции Москвы.

Суммарное число регистрационных действий с транспортными средствами увеличилось на 3,7% и составило почти 237,7 тыс. единиц. При этом количество водительских удостоверений снизилось на 26%. Оно составило 113,54 тыс. выданных единиц.

По результатам прошедшего периода, время ожидания граждан в очереди во время получении госуслуг в регистрационно-экзаменационных подразделениях Госавтоинспекции составило девять минут.

Наиболее преимущественным способом обращения в подразделение Госавтоинспекции с целью получить госуслуг является подача заявления в электронном виде.

Запись на прием возможна без прихода в подразделение. Так, у гражданина есть возможность выбрать удобную дату, время и место получения услуги. Кроме того, он может оплатить госпошлину со скидкой в 30%.

В настоящее время самыми востребованными днями обращения граждан стали суббота и вторник. Пиковое время приходится с 8:00 до 12:00 каждый день.

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