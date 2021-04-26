РИАМО - 26 апр. Генерал-майор ФСБ в отставке Анатолий Ткачук заявил, что одной из версий катастрофы на Чернобыльской АЭС рассматривался террористический акт, сообщает РИА Новости.

Крупнейшая техногенная катастрофа в современной истории человечества — авария на ЧАЭС — произошла 26 апреля 1986 года. Была полностью разрушена активная зона реактора, произошел значительный выброс радиоактивных материалов в окружающую среду. Радиоактивному загрязнению подверглось более 200 тыс. кв. км, из них 70% — на территории Украины, Белоруссии и России.

Ткачук занимал должность начальника оперативной группы КГБ СССР по войскам чернобыльской зоны.

По его словам, версия теракта рассматривалась властями очень серьезно: изучалась вся история Чернобыльской АЭС с момента начала ее строительства, а также все контакты людей, причастных к возведению станции.

«Мы опрашивали многих людей, которые были свидетелями необычных явлений, которые косвенно могли говорить об вмешательстве человека. На любые эти заявления надо было обязательно обращать внимание, скрупулезно проверять их», — сказал Ткачук.

Он отметил, что при сооружении АЭС имелось много нарушений, как по технологиям, так и по качеству материалов. При этом дисциплина персонала Чернобыльской АЭС оставляла желать лучшего. Об этом свидетельствуют рассекреченные ФСБ документы.

«Люди думали, что такого рода аварий быть не может, и были уверены, что реакторы совершенно безопасны. Благодушие имело место», — считает ветеран ФСБ.

Ткачук также добавил, что иностранные разведки с помощью завербованных граждан СССР сразу после аварии хотели получить информацию о происходящем. Также за рубежом хотели знать, какие меры безопасности в атомной энергетике надо предпринимать и что учитывать в развитии ядерных вооружений.