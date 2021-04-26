РИАМО - 26 апр. Несмотря на общий отток средств из депозитов, средний размер банковского вклада в прошлом году увеличился в РФ до 62% по сравнению с 2019 годом, пишет в понедельник газета «Известия».

Максимальный прирост был отмечен в банке «Санкт-Петербург», среди физических лиц он поднялся на 62% – с 400 тыс. до 650 тыс. рублей. Также рост отметили ПСБ, ВТБ, МКБ, РСХБ и Абсолют Банке. В ВТБ в розничном сегменте по рублевым депозитам этот показатель увеличился на 7%.

По итогам прошлого года, средний размер вклада в ПСБ составил около 700 тыс. рублей, в Россельхозбанке – до 528 тыс. рублей, а в Абсолют Банке – до 656 тыс. рублей. В Россельхозбанке показатель вырос на 11,5%, в Абсолют банке – на 2%.

Согласно данным Агентства по страхованию вкладов, за прошлый год объем депозитов, который застраховали россияне, вырос на 7,6% – до 34 трлн рублей.

В текущем году увеличение средней суммы вкладов россиян по сравнению с прошедшим годом отметили в банке «Хоум Кредит». Рост показателя с 703 тыс. рублей приблизительно на 10% ожидают в МКБ.

Старший аналитик банковских рейтингов НРА Надежда Караваева отметила, что причиной роста размера депозита в прошлом году можно назвать то, что часть россиян увеличила норму своих сбережения в условиях неопределенности и ограничений, вызванных Covid-19.

Банковские депозиты имеют гарантированную доходность и застрахованы Агентством по страхованию вкладов в пределах 1,4 млн рублей.

Доцент кафедры финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Максим Марков сказал, что россияне со свободными деньгами перекладывали средства в системообразующие и крупные российские банки с целью исключить риск потерять накопления в связи с отзывом лицензий у малых, средних и неустойчивых финансово банков.

На повышении показателя в этом году скажутся рост ключевой ставки и доходности депозитов. Также к этому может привести закрытие основных туристических направлений, а также цена на жилье, которая выросла. Из-за роста инструмент стал менее доступным для инвестиций.

В прошлом году граждане РФ вывели с вкладов 1,68 трлн рублей, однако средний размер депозитов по сравнению с 2019-м увеличился.