РИАМО - 26 апр. Жители столицы забронировали почти полторы тысячи книг с помощью сервиса «Библиотеки Москвы» на портале mos.ru, который запустился в начале апреля 2021 года, сообщается на официальном сайте мэра города.

«Чаще всего москвичи бронировали произведения современных прозаиков. <...> Не забывали пользователи сервиса и о классиках русской литературы», — отметил первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Евгений Козлов.

По его словам, одними из самых популярных авторов у горожан стали Борис Акунин, Виктор Пелевин и Гузель Яхина. Ее романы «Зулейха открывает глаза» и «Эшелон на Самарканд» бронировали чаще всего.

Из классиков наибольшей популярностью пользуются произведения Александра Пушкина, Ивана Тургенева и Михаила Булгакова.

Из зарубежных авторов горожане предпочитали книги Анджея Сапковского из цикла «Ведьмак» про охотника на чудовищ, а также произведения Джоан Роулинг о приключениях юного волшебника Гарри Поттера.

Воспользоваться новым сервисом для бронирования книг можно на портале mos.ru в разделе «Услуги» в категории «Культура, спорт и отдых».

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