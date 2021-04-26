РИАМО - 26 апр. В финале Всероссийской олимпиады школьников москвичи стали обладателями 96 победных и призовых дипломов по математике и технологии, сообщается на официальном сайте мэра города.

На заключительном этапе олимпиады по математике в Тюмени столичные школьники завоевали 69 дипломов: победителями стали 7 учеников, призерами — 62 участника.

Кроме того, еще 21 диплом призера и 6 победных дипломов московские ученики завоевали на заключительном этапе олимпиады по технологии в Санкт-Петербурге.

Задания олимпиады были рассчитаны на учеников 9-11 классов. Самым результативным участником своей параллели и абсолютным победителем по математике стал Андрей Филатов — ученик 11 класса школы № 444.

Всего по итогам прошедших финалов по разным предметам на счету столичной команды около 1 тыс. призовых и победных дипломов. Их обладатели смогут поступить на профильные направления в отечественные вузы без экзаменов.