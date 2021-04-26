РИАМО - 26 апр. Более трети (38%) россиян назвали ежемесячный доход в 50-80 тыс. рублей достаточным для достойной жизни, по мнению еще 28% опрошенных, достойным можно считать доход в размере 80-120 тыс. рублей, сообщает РИА Новости.

Соответствующее исследование провел банк «Открытие». Оно проводилось в городах с населением более 100 тыс. человек среди жителей в возрасте от 18 до 65 лет.

У 15% опрошенных достойный доход находится в диапазоне от 120 до 200 тыс. рублей в месяц. Еще 11% считают, что для достойной жизни им хватило бы менее 50 тыс. и 9% хотели бы получать более 200 тыс. рублей.

По данным банка «Открытие», на текущий момент одна постоянная работа есть у 70% россиян. Не нуждаются в подработках 10% респондентов. Еще 10% опрошенных не могут искать подработки, так как на своей сегодняшней работе тратят очень много сил.

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