РИАМО - 26 апр. Три декоративные надписи середины ХХ века нашли во время реставрации павильона №2 «Народное образование» на ВДНХ, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Одна из надписей — изречение Иосифа Сталина. Оно гласит: «Мы имеем теперь самое крупное в мире машинизированное, вооруженное новой техникой производство в виде всеобъемлющей системы колхозов и совхозов».

Еще две надписи являются цитатами из постановления Пленума ЦК КПСС. Они посвящены теме сельского хозяйства.

Надписи нашли в центральном и боковом зале павильона. Они находятся на стенах над дверными порталами. Специалисты очистили буквы от старой краски и штукатурки. Кроме того, они намерены восстановить имитацию позолоты, которой были покрыты буквы, а также отреставрировать декоративную имитацию свитка у цитаты Сталина.

В павильоне №2 «Народное образование» уже завершили работы в оранжерее. Сейчас специалисты очищают от старой краски металлические переплеты вокруг окон в южном и центральном залах.