РИАМО - 26 апр. Вечером в понедельник прогнозируется нетипичная загруженность для московских дорог — 6 баллов из 10 возможных, утром пробки на дорожной сети мегаполиса достигли 4 баллов, сообщается в Telegram-канале «Дептранс.Оперативно».

В данный момент есть проблемы с движением в центр мегаполиса на Ярославском шоссе, Рязанском и Волгоградском проспектах.

Проблем с движением транспорта нет на проспекте Маршала Жукова, проспекте Вернадского и Звенигородском шоссе.

Свободно едут Садовое кольцо и ТТК, а также МКАД.

На дорогах Москвы проходят ремонтные работы, это может сказаться на ухудшении дорожной ситуации.