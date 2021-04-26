РИАМО - 26 апр. Москва предоставила 13 земельных участков для строительства 12 новых социальных объектов в 2021 году, сообщается на официальном сайте мэра города.

«С начала 2021 года заключено 13 договоров аренды участков для строительства соцобъектов и дополнительной инфраструктуры», — сказал заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, на земельных участках общей площадью площадью 11,4 га появятся образовательные учреждения, центр социального обслуживания и административные здания. Также обустроят сопутствующую инфраструктуру.

В частности, в ТиНАО построят школу, блок начальных классов, учебный корпус с детским садом и пожарное депо. Кроме того, на севере и юге столицы возведут по два объекта и по одному в центральной, юго-восточной, восточной и северо-западной части города.

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