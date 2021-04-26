РИАМО - 26 апр. В Москве и Московской области в понедельник температура воздуха составит плюс 6-11 градусов, местами возможен дождь, сообщается на сайте «Метеоновости».

Максимальная температура в столице днем составит 9-11 градусов, по области — 6-11 градусов.

Скорость юго-западного ветра составит 5-10 м/с, с порывами до 12-14 м/с.

Атмосферное давление в середине дня составит 745 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет около 50%.

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