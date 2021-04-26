РИАМО - 26 апр. Человек пострадал после того, как автомобиль каршеринга въехал в подземный пешеходный переход на Варшавском шоссе в Москве, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Инцидент произошел в районе Варшавского шоссе, д. 58А, с. 1.

«Водитель, предположительно, автомобиля каршеринга не справился с управлением и совершил наезд на подземный пешеходный переход. По предварительной информации, есть пострадавший», — сказали в пресс-службе.

По данным столичной Госавтоинспекции, количество аварий с участием автомобилей каршеринга уменьшилось в Москве почти наполовину в первом квартале 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

В прошлом году с участием автомашин каршеринга в столице произошло 368 ДТП (в 2019 году – 441 ДТП), в которых 11 человек погибли (в 2019 году – 15 человек) и 439 получили ранения (в 2019 году – 555 человек).